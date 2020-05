Lufthansa, Eurowings en SWISS vanaf juni terug naar 106 bestemmingen

Lufthansa Group airlines Lufthansa, Eurowings en SWISS gaan vanaf juni hun vluchtaanbod terug beginnen uitbreiden. Met 80 extra vliegtuigen gaan ze naar 106 bestemmingen vliegen.

Vanaf 1 juni zullen er de hele maand lang geleidelijk aan steeds meer vluchten worden uitgevoerd door Lufthansa, Eurowings en SWISS. De maatschappijen heractiveren 80 vliegtuigen en gaan in totaal 106 bestemmingen aanbieden. Dat is een verdubbeling van het aantal actieve vliegtuigen (80) nu.

“We voelen een grote wil en verlangen onder de mensen om opnieuw te reizen. Hotels en restaurants zijn stilletjes aan aan het openen en het bezoeken van familie en vrienden wordt in sommige gevallen terug toegestaan,’ klinkt het in het persbericht. “Met de nodige voorzichtigheid maken we het nu mogelijk voor de mensen om terug te doen wat ze lange tijd niet konden.”

Er komen in het netwerk ook verschillende zonbestemmingen zoals Mallorca, Sylt, Rostock en Kreta. Het exacte vliegschema moet nog worden bekendgemaakt en zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd.