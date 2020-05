Meer details: zo zien de veranderingen bij Brussels Airlines er uit

Brussels Airlines gaat dus net zoals andere luchtvaartmaatschappijen foers snoeien in haar vloot en aanbod. De vloot zal worden gereduceerd naar 30 vliegtuigen voor korte- en middellangeafstand en 8 langeafstandstoestellen. Dat heeft uiteraard impact op het netwerk en het personeelsbestand. Hieronder een overzicht van de laatste details die zijn verschenen.

Brussels Airlines vliegt momenteel met 22 A319’s, 16 A320’s (deze winter heeft al 1 A320 de vloot verlaten) en 10 A330’s. Dat is de vloot waarmee ze vanuit Brussel vliegt en is dus exclusief de toestellen die ze gebaseerd heeft op de luchthaven van Düsseldorf om vluchten voor Eurowings uit te voeren. Van die 38 A319/A320’s gaan 8 toestellen de vloot verlaten om zo uiteindelijk 30 toestellen over te hebben om in te zetten op het korte- en middellangeafstandsnetwerk.

Voor de langeafstandsvloot vliegt Brussels Airlines met 10 A330’s naar Afrika en Noord-Amerika. In die vloot zijn er 2 kleinere A330-200’s en 8 A330-300’s. De A330-200’s gingen sowieso in 2021 en 2022 de vloot verlaten maar worden versneld uit de vloot gehaald. De langeafstandsvloot wordt dus geharmoniseerd naar 8 A330-300’s. De A330’s die weggaan zijn ook de toestellen die nog niet de nieuwe cabine hadden gekregen.

Foto: Brussels Airlines

Volgens de vakbonden is op de ondernemingsraad vanmorgen ook gezegd dat op termijn de A319’s (141 zetels) in de vloot vervangen zullen worden door de A320’s (180 zetels). De grotere A320’s zijn goedkoper om te opereren maar dan moeten de zetels uiteraard gevuld geraken, anders is dat niet zo.

Hoe gaat dat nieuwe netwerk er dan uitzien met al die vliegtuigen minder? Brussels Airlines CEO Dieter Vranckx deelde in de persconferentie mee dat zowel corporate als leisure bestemmingen in het aanbod zullen blijven. Er zal echter wel meer gesnoeid worden in de vakantiebestemmingen die de maatschappij vorige zomer uitvoerde voor Thomas Cook. Het is niet alleen COVID-19 dat een zware impact heeft op de maatschappij maar ook het faillissement van Thomas Cook vorige herfst.

Het personeelsbestand zou met 25 procent moeten inkrimpen. Volgens wat de vakbonden na de ondernemingsraad voor de camera’s zeiden, gaat het om 800 voltijdse equivalenten verspreid over alle departementen. Tijdelijke contracten zullen worden stopgezet en er zal ook gekeken worden naar allerlei andere mogelijkheden zoals deeltijdse tewerkstelling, seasonality (waarbij in de zomer meer wordt gewerkt dan de winter), vervroegd pensioen, enzovoort.

Over de staatssteun die Brussels Airlines nodig heeft van de Belgische regering, het bedrag van 290 miljoen euro circuleert al enkele weken, is niet veel gezegd. Het bekendmaken van een herstructureringsplan en het komen tot akkoorden met de sociale partners is één van de puzzelstukken tot een oplossing.

Wanneer de vluchten van Brussels Airlines effectief van start zullen gaan, is nog niet definitief bekend. De maatschappij voorziet om momenteel vanaf 1 juni met een zeer voorzichtige opstart te beginnen, maar die datum kan uiteraard nog verschoven worden. Volgens CEO Vranckx ligt het aantal boekingen momenteel nog 99 procent lager dan normaal. Hij verwacht om in het vierde kwartaal van dit jaar een capaciteit te hebben van maximaal 50 procent die tegen 2021 moet uitbreiden naar 70-75 procent.