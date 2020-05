Norwegian ontvangt laatste deel overheidssteun

Norwegian is er in geslaagd om aan de voorwaarden te voldoen om het laatste deel van de Noorse overheidssteun te krijgen. Het gaat om een schijf van 247 miljoen euro. De maatschappij komt ook voor 12 procent onrechtstreeks in handen van de Chinese overheid.

Norwegian is er in geslaagd om het volgende pakket van 247 miljoen euro van de Noorse overheid te krijgen. Het bedrijf moest daarvoor aan enkele maatregelen voldoen. Een van de maatregelen die Norwegian heeft genomen is om 1,1 miljard euro aan uitstaande schulden bij haar schuldeisers om te zetten in aandelen van het bedrijf.

Daardoor zijn de leasingbedrijven waarvan Norwegian haar vliegtuigen leaset de grootste aandeelhouders van het bedrijf geworden. Zo verkrijgt Aercap 15,9 procent van het bedrijf en het Chinese BOC Aviation Limited 12,67 procent. BOC Aviation is onrechtstreeks een Chinees overheidsbedrijf.

Door deze deal en overheidssteun neemt de kans dat Norwegian, dat al in zware financiële problemen zat, deze crisis overleeft toe. De maatschappij zal de rest van dit jaar wel haar vloot met uitzondering van enkele vliegtuigen grotendeels aan de grond houden.