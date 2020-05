Maandag landt Wizz Air op Brussels Airport

Komende maandag kan Brussels Airport een nieuwe luchtvaartmaatschappij verwelkomen: Wizz Air. De lowcostmaatschappij plande al voor de crisis om naar Brussel te vliegen en die belofte houdt ze.

Maandagnamiddag landt de eerste vlucht van Wizz Air op Brussels Airport. De Hongaarse lowcostmaatschappij die in ons land voordien enkel op de luchthaven van Charleroi actief was, start dan haar nieuwe verbinding tussen Brussel en Boedapest.

Die vluchten werden vorig jaar in september al aangekondigd. De huidige crisis houdt Wizz Air dus niet tegen om de route te starten. In plaats van een dagelijkse vlucht komen er de eerste 2 weken wel maar 5 vluchten per week en nadien 4 per week. Vanaf 29 juni komen er dan heel de zomer 6 vluchten per week.