Nieuwe omgevingsvergunning Brussels Airport: maximum 240.000 vluchten per jaar

De Vlaamse regering heeft de omgevingsvergunning van Brussels Airport verlengd en daarbij nieuwe voorwaarden vastgelegd. De omgevingsvergunning loopt in juli af en is nu voor onbepaalde duur geldig. Er komt geen verbod op nachtvluchten en het aantal vluchten wordt met een realistisch aantal geplafonneerd.

De Vlaamse regering heeft de omgevingsvergunning van Brussels Airport verlengd met onbepaalde duur. Een nieuwe vergunning was nodig omdat de huidige in juli van dit jaar afloopt. De voorbije weken kwamen er adviezen van onder meer de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie en het Departement Zorg. Deze laatste pleitte voor een algemeen verbod op nachtvluchten, de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie adviseerde om nachtvluchten tijdens het weekend te verbieden. Maar het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir legt de adviezen naast zich neer en komt in de nieuwe omgevingsvergunning niet met een algemeen verbod of reductie van het aantal nachtvluchten.

Wel moet Brussels Airport tegen 2032 het aantal klachten van ‘ernstig slaapverstoorden’ verminderen met 30 procent. Dat moet onder meer gerealiseerd worden door vanaf de zomer van 2026 ‘stille weekendnachten’ in te voeren. Tussen 01:00 en 05:00 zouden er dan enkel vluchten mogen worden uitgevoerd met vliegtuigen die onder een bepaald geluidsniveau vallen. De stille weekendnachten zouden dan geldig zijn op zaterdag- en zondagnacht. Het aantal nachtvluchten blijft behouden op 16.000, dat hoofdzakelijk door DHL wordt gebruikt. Ook komt er vanaf 2025 een verbod op ‘de meest lawaaiige vliegtuigen’ tussen 23:00 en 07:00. Die mogen tussen die uren dan niet meer opstijgen of landen.

Verder komt er ook een plafond op 240.000 vliegbewegingen per jaar. Brussels Airport zette zelf 240.000 vliegbewegingen per jaar tegen 2032 voorop als een realistisch aantal vluchten waarbij de groei van de luchthaven niet wordt tegengehouden. Tegen dan verwacht Brussels Airport jaarlijks 32 miljoen passagiers over de vloer te krijgen. Dat zou een stijging van 21 procent ten opzichte van recordjaar 2019. Afgelopen jaar was goed voor 212.000 vliegbewegingen.