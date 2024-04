Negen procent meer passagiers op Brussels Airport in maart

In maart verwelkomde Brussels Airport meer dan 1,7 miljoen passagiers, dat betekent een groei van 9% in vergelijking met maart 2023. En dat ondanks de lichte negatieve impact van het tijdelijk wegvallen van de vluchten naar Israël, en sociale onrust bij sommige luchtvaartmaatschappijen. De totale hoeveelheid vervoerde vracht daalde licht met 2% om uit te komen op bijna 65.000 ton.

Passagiers: +9% ten opzichte van maart 2023

In maart mocht Brussels Airport 1.742.478 passagiers ontvangen, dat zijn er 9% meer dan in maart 2023. Het opschorten van de vluchten met bestemming Tel Aviv bleef een negatieve impact op de passagierscijfers hebben, eind maart werden deze in beperkte mate weer heropgestart. Ook de stakingen bij Austrian Airlines en Lufthansa hebben een negatieve impact gehad, net als de aankondiging van de staking bij Brussels Airlines die uiteindelijk kon afgewend worden.

Het aandeel vertrekkende transferpassagiers bedroeg bijna 17%, er is een stijging van het aantal intercontinentale passagiers.

De tien belangrijkste landen in maart waren Spanje, Duitsland, Italië, Frankrijk, Zwitserland, de Verenigde Staten, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Marokko en Portugal.

Voor het eerste kwartaal van 2024 is er een totaal van 4,7 miljoen reizigers, dat zijn er bijna 10% meer dan in 2023. Het aandeel transferpassagiers bleef daarbij stabiel met een groei in intercontinentale reizigers en minder intra-Europese reizigers.

Vrachtvolumes: een daling met 2% ten opzichte van maart 2023

De totale vrachtvolumes via Brussels Airport zijn in maart met 2% gedaald ten opzichte van maart 2023 en komen uit op bijna 65.000 ton. Ook de luchtvrachtvolumes kenden een kleine daling van bijna 2% naar een totaal van 54.000 ton.

In het volvrachtsegment is er een daling van 5%, terwijl de vracht aan boord van passagiersvluchten met 20% is toegenomen, in lijn met de toenemende capaciteit op vlak van passagiersvluchten. De expressdiensten dalen met 9% en ook bij de getruckte volumes is er een afname met 5%.

De voornaamste importregio’s zijn Azië, met een sterke stijging van 42% ten opzichte van maart 2023 door een toename op vlak van e-commerce, Afrika (+3%) en Noord-Amerika (-21%). De voornaamste exportregio is opnieuw Azië (-23%), gevolgd door Noord-Amerika (-30%) en Afrika (-1%).

Op vlak van cargovolumes is er in het eerste kwartaal een lichte groei van 1%. De luchtvrachtvolumes kennen dit kwartaal een groei van 2%.

Vliegbewegingen: stijging met 3% ten opzichte van maart 2023

In maart waren er 15.237 vliegbewegingen, een stijging van 3% ten opzichte van maart 2023. Het aantal passagiersvluchten is met 7% toegenomen tegenover 2023. In maart 2024 waren er gemiddeld 140 passagiers per vlucht, twee passagiers meer dan vorig jaar. Het aantal cargovluchten daalde met bijna 10%, voornamelijk als gevolg van de daling van het aantal expressvluchten.