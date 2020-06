België blijft als enig volledig Europees land op hoog risico-lijst staan van EASA

België blijft samen met 8 andere Europese landen op de EASA-lijst staan van landen waar de kans op besmetting hoog is. Dat blijkt uit een update vandaag van EASA. België is het enige land dat daar nog volledig als land op staat. De andere landen zijn opgesplitst in luchthavens en zones waar de kans op besmetting hoog zou zijn.

Vanaf 15 juni zijn reizen naar een land binnen de Schengenzone vanuit België weer toegestaan. Toch zal het van land tot land afhangen of dat vanuit België mogelijk is. Griekenland baseert zich voor haar beslissingen bijvoorbeeld op een lijst van EASA waarop de de landen en regio’s staan waarin de kans op besmetting nog steeds hoog is.

Belgie staat op die lijst samen met Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Groot verschil is wel dat België er als land nog volledig opstaat. Zo staat bijvoorbeeld in Frankrijk enkel de regio rond Parijs nog op de lijst en in Polen enkel de luchthaven van Katowice. Voor Nederland staat bijvoorbeeld de luchthaven van Groningen er niet op.

Toch is het volgens EASA niet de bedoeling dat landen hun inreisrestricties baseren op deze lijst, die dat niet wil suggereren. De lijst wordt gemaakt in samenwerking met de EASA-lidstaten en gezondheidsorganisaties zoals de WHO. De volledige lijst staat hier:

Minister voor Mobiliteit François Bellot zei vanmorgen wel dat hij verwacht dat België niet lang meer op deze lijst gaat staan.