Swissport vraagt faillissement aan voor grondafhandeling- en schoonmaakactiviteiten

De internationale grondafhandelinsgroep Swissport gaat voor de Belgische divisies, Swissport Belgium en Swissport Belgium Cleaning, het faillissement aanvragen. Volgens het bedrijf is dat de enige uitweg nadat verschillende mogelijke scenario’s werden geëvalueerd. Er werken op de betrokken diensten bijna 1.500 personeelsleden.

Swissport gaat in België voor Swissport Belgium NV en Swissport Belgium Cleaning NV het faillissement aanvragen. Swissport is op Brussels Airport de grootste grondafhandelaar en handelt vluchten af van onder meer Brussels Airlines en United. Volgens Swissport werden verschillende scenario’s geëvalueerd, waaronder een transformatieplan gebaseerd op de geleidelijke opstart van de luchtvaart, maar ook dat bleek financieel niet meer haalbaar.

Van zodra de rechtbank Swissport Belgium NV en Swissport Belgium Cleaning NV failliet verklaart, zal die een curator aanstellen om de bedrijfsvoering over te nemen. Belangrijk om te weten is dat Swissport Cargo Services Belgium dat actief is op de luchthavens in Brussel en Luik zal blijven verder bestaan en niet worden failliet verklaard.

Swissport Belgium kampt al jaren met zware financiële verliezen. Het bedrijf maakte in 2018 nog een verlies van 3,4 miljoen euro en kon het laatst winst noteren in 2012, het jaar waarin Swissport Flightcare overnam dat tot dan de grootste afhandelaar was in Brussel.

Moederbedrijf Swissport International werkt zelf al aan het verkrijgen van liquiditeiten om de crisis door te komen, er is dus geen geld om verlieslatende dochterondernemingen financieel te hulp te schieten.

Bij Swissport Belgium werken er 1.309 personeelsleden en bij Swissport Belgium Cleaning 160. Een deel van het personeel van de cleaning-afdeling werd enkele jaren geleden overgenomen door Mobility Masters toen Brussels Airlines besloot om niet meer gebruikt te maken van de diensten van Swissport voor cleaning. Voor andere maatschappijen deed Swissport nog wel cleaning.

De vrachtdivisie van Swissport maakte de voorbije jaren wel winst in België. In 2018 was dat nog 468.000 euro.