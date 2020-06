Swissport Cargo neemt grondafhandelingsactiviteiten passagiersvluchten niet over

Swissport Cargo heeft vandaag het bericht de wereld ingestuurd dat er in geen geval een licentie wordt aangevraagd om de activiteiten van Swissport Belgium en Cleaning over te nemen. Ze ontkent ook dat ze tijdelijk passagiersvluchten mag afhandelen zoals gisteren werd bericht in verschillende media.

“Swissport Cargo Services Belgium zal geen enkele licentie aanvragen, noch tijdelijk noch permanent, om de activiteiten over te nemen van de failliete entiteiten Swissport Belgium NV en Swissport Belgium Cleaning NV,” klinkt het in een persbericht. “In tegenstelling tot wat er door de media is gepubliceerd, is het ook niet correct om te stellen dat Swissport Cargo Services Belgium toestemming heeft gekregen om tijdelijk de grondafhandeling van passagiersvluchten over te nemen.”

Gisteren werd door de woordvoerder van de FOD Mobiliteit aan enkele kranten bevestigd dat zowel Dnata als Swissport Cargo nu tijdelijk de toelating zouden hebben gekregen om ook passagiersvluchten af te handelen, in afwachting van een verdere beslissing.