Brussels Airport op zoek naar tweede handler

Brussels Airport is met een een tiental afhandelingsbedrijven in gesprek om het failliete Swissport te vervangen. Er komt daarvoor een tijdelijke licentie zonder tender. Een tender voor een definitieve licentie wordt ook opgestart.

Tegen eind volgende week moet er meer duidelijkheid zijn over wie de activiteiten van Swissport op Brussels Airport tijdelijk overneemt. De luchthaven is in gesprek met verschillende kandidaten. De luchthaven zou daarbij de mogelijkheid onderzoeken om te investeren in het afhandelingsmateriaal om zo de opstart te kunnen versnellen.

Voor langere termijn start de luchthaven dan ook een tender voor een definitieve licentie. In 2018 ging een nieuwe periode van 7 jaar van start voor de huidige afhandelingsbedrijven op de luchthaven.

Voor het bedrijf dat met de tijdelijke licentie op Brussels Airport wil werken, zal de luchthaven proberen dat bedrijf aan te sporen om het vroegere personeel van Swissport aan te nemen. Dat ze de know-how en de opleidingen hebben voor de technische machines en de belading is dan ook een groot voordeel. Zo kan er een vlotte opstart worden gerealiseerd.