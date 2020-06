Gegarandeerde terugkomst bij Austrian, Lufthansa en SWISS

De Lufthansa Group airlines Austrian, Lufthansa en SWISS garanderen aan alle reizigers op de Europese routes een terugvlucht om zo twijfelende reizigers over de streep te trekken. Zij krijgen de garantie dat ze in elke omstandigheid terug naar Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland zullen worden teruggebracht.

De klassieke economy-tarieven en de business class saver-tarieven krijgen in samenwerking met AXA Partners een verzekering die de kosten dekt van een eventuele terugvlucht van reizigers die door koorts of door symptomen een land niet binnen mogen alsook de kosten door een positieve test en reizigers die daardoor verplicht in quarantaine moeten blijven.

De economy en business flex-tarieven krijgen een optie “Bring me Home Now” waarbij passagiers indien ze wensen een snelle terugvlucht kunnen krijgen.

Deze regeling gaat in voor tarieven vanaf 25 juni tot eind augustus en lopen voor een terugreis met een reisdatum tot en met januari 2021.