Austrian, Lufthansa en SWISS introduceren buy-on-board concept in economy class

Vanaf april 2021 zullen de netwerkmaatschappijen Austrian Airlines, Lufthansa en SWISS een buy-on-board menu gaan introduceren in economy class. Daarmee treden ze in de voetstappen van Brussels Airlines die dat al lange tijd doet.

Vanaf april zullen passagiers op het korte- en middellangeafstandsnetwerk van Austrian, Lufthansa en SWISS in economy geen gratis drinken en/of snacks meer worden aangeboden. De drie maatschappijen introduceren het buy-on-board concept dat al langere tijd in werking is bij Brussels Airlines.

Daarmee zetten alle maatschappijen binnen de Lufthansa Group dus een streep onder het tijdperk van gratis snacks en drinken in economy class. Met buy-on-board willen de maatschappijen in de eerste plaats uiteraard geld besparen. Als pluspunt kaarten ze wel aan dat klanten daardoor een ruimere keuze kunnen hebben in snacks en drinken en dat de afvalberg wordt verkleind.