Waarom de A320neo zo graag wordt ingezet naar Heathrow

Deze zomer neemt Austrian Airlines haar eerste A320neo in ontvangst en volgende zomer is het ook de beurt aan Brussels Airlines. Eerste bestemming bij beiden voor dit splinternieuwe vliegtuig: Londen Heathrow. Dat lijkt raar, want een brandstofefficiënter toestel zou je op het eerste zicht inzetten op langere routes waarbij de brandstofwinst significant is, maar de winst ligt hier ergens anders. Heathrow beloont het inzetten van stille en zuinige vliegtuigen fors, en belast het inzetten van oudere en lawaaierigere vliegtuigen sterk. Per vlucht kan het gaan om enkele duizenden ponden die hiermee bespaard kunnen worden.

Een oudere A320ceo (classic engine option) landt vanuit Brussel op Londen Heathrow en staat een uur aan de grond. Onafhankelijk van de afhandelingskosten en het aantal passagiers dat opstapt, moet de luchtvaartmaatschappij ook betalen om te landen en op te stijgen. Dat de prijzen daarvoor op een grote internationale en drukke luchthaven zoals Londen Heathrow hoog zijn, valt te verwachten. Voor onze oude Airbus betalen we in 2022 per beweging, dus landen of opstijgen, 2.787 GBP (Britse pond). Een vlucht van en naar Londen Heathrow kost de maatschappij dus 5.574 GBP om te landen en op te stijgen.

Voor een A320ceo is er echter geen vaste prijs. De luchthaven van Londen Heathrow berekent haar taks onder meer op basis van het geluidsniveau van een toestel. Wanneer een A320ceo modificaties heeft zoals bijvoorbeeld sharklets of een ander type motoren heeft, wordt de maatschappij daarvoor beloond en kan het dus zijn dat ze minder moet betalen. Voor een A320ceo variëren de prijzen op Heathrow per beweging normaliter tussen de 1.853 en 2.787 GBP.

Deze zomer introduceert Austrian de A320neo in haar vloot.

Wanneer een maatschappij echter een A320neo inzet, valt ze met haar minder lawaaierig type in een lagere klasse waardoor de taksen fors dalen. Voor een standaard A320neo moet een maatschappij bijvoorbeeld maar 557 GBP betalen. Voor één retourvlucht wordt er dan maar 1.114 GBP betaald om te landen en op te stijgen en bespaart de maatschappij naargelang de A320ceo die ze voordien inzette tot maar liefst 4.460 GBP per vlucht. Het loont dus zeker om naar Londen Heathrow een neo in te zetten in plaats van een ceo, ook al betreft het een korte vlucht. De winst is groter dan dat het toestel op langere route had ingezet geweest.

De voorbije jaren beloont Heathrow steeds meer het inzetten van modernere toestellen. De taksen zijn voor een neo tegenwoordig minstens 40 procent lager dan die van een ceo. Ten opzichte van 2021, terwijl tarieven in het algemeen zijn gestegen, is het 7 procent goedkoper geworden om met de neo naar Heathrow te vliegen, terwijl de ceo dit jaar 20 procent duurder is geworden.

Om een vergelijking te geven: voor Brussels Airport is een verschil tussen het inzetten van een ceo of een neo een stuk kleiner. Per beweging betaalt een A320ceo bijvoorbeeld 223 euro en een A320neo maar 189 euro. Dat is dus 15 procent minder maar wel een groot absoluut verschil met de cijfers van Heathrow.