Alyzia wordt (tijdelijk) tweede afhandelaar in Brussel

Alyzia SAS krijgt een tijdelijke licentie voor 6 maanden om de grondafhandelingsactiviteiten van Swissport Belgium over te nemen. Het bedrijf zal nu op korte termijn onderhandelingen starten met luchtvaartmaatschappijen en de nodige stappen zetten om personeel aan te werven. Normaal gaat Alyzia SAS op 1 juli van start.

In afwachting van de normale selectieprocedure voor een nieuwe afhandelaar ter vervanging van Swissport Belgium en het toekennen van een tweede licentie (voor de beperkte categorieën bagage- en platformafhandeling), heeft Brussels Airport een tijdelijke licentie toegekend aan een tweede afhandelaar om de afhandelingsactiviteiten te verzekeren. Uit de geïnteresseerde kandidaten voor deze tijdelijke licentie heeft Brussels Airport nu Alyzia SAS geselecteerd, Alyzia zal een tijdelijke licentie krijgen voor afhandelingsactiviteiten voor de komende zes maanden.

Alyzia heeft in haar offerte aangetoond dat zij op zeer korte termijn kan opstarten en kan de nodige garanties bieden om op een veilige, correcte en kwalitatieve manier afhandelingsdiensten aan te bieden aan de luchtvaartmaatschappijen. Zij krijgen een licentie voor twee activiteiten: bagageafhandeling en platformafhandeling. Daarnaast kunnen zij ook passagiersafhandelingdiensten (zoals check-in) en cleaning aanbieden.

Alyzia is een Franse grondafhandelaar die het volledige pakket van grondafhandelingsactiviteiten aanbiedt op alle grote Franse luchthavens (bvb Parijs, Bordeaux, Lyon, …). Alyzia telt meer dan 5.000 personeelsleden en heeft vandaag meer dan 80 luchtvaartmaatschappijen in haar klantenportefeuille, waarvan er ook heel wat op Brussels Airport actief zijn. In haar strategie heeft de onderneming beslist om internationaal verder uit te breiden. De opdracht voor Brussels Airport is in deze strategie een eerste stap waarbij ze gebruik wil maken van de aanwezige ervaring van de personeelsleden van het failliete Swissport Belgium NV.

Alyzia zal nu op korte termijn de nodige stappen zetten om goedkeuring te verkrijgen van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV). Daarnaast start zij ook met de onderhandelingen met de luchtvaartmaatschappijen om haar diensten aan te bieden en zal ze op vlak van personeel gesprekken starten om de nodige medewerkers aan te werven. Mits goedkeuring van DGLV zal Alyzia op 1 juli starten op Brussels Airport.