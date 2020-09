Schuldeisers worden grootste aandeelhouders van Swissport International

De wereldwijde grondafhandelaar Swissport International komt voor meer dan drie vierde in de handen van de schuldeisers. Het bedrijf is nu nog eigendom van de Chinese HNA Group, maar de groep gaat haar uitstaande schulden voor een groot deel omzetten in aandelen voor de schuldeisers. Verder worden er nieuwe kredietlijnen gesloten die de groep door de crisis moet helpen.

Swissport komt voor een groot deel terug in westerse handen. In 2016 werd het in Zürich gebaseerde Swissport verkocht aan de Chinese HNA Group, dat ook eigenaar is van Hainan Airlines. De schulden lopen door de crisis echter op en vandaag wordt een herstructurering aangekondigd waarbij ongeveer 1,9 miljard euro uitstaande schuld wordt omgezet in aandelen.

Een groep van schuldeisers, die uit voornamelijk Britse en Amerikaanse bedrijven bestaat, zal daar de omzetting van de schuld naar aandelen meer dan 75 procent van het bedrijf in handen krijgen. Dat is enkel het geval indien er geen derde partij komt opdagen om een deel van het bedrijf over te nemen.

Swissport zal in de herstructurering op korte termijn 300 miljoen euro aan vers geld kunnen krijgen om de crisis te overleven. Momenteel kan het bedrijf nog rekenen op zo’n 200 miljoen euro aan reserves. Op langere termijn gaat het bedrijf van 500 miljoen euro worden voorzien en waarmee de eerdere 300 miljoen euro kan worden geherfinancierd.