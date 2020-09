Europese vliegtuigen waren in juli gemiddeld 60 procent gevuld

In juli bedroeg de bezettingsgraad op Europese vluchten 60,9 procent. Dat is een historisch diepterecord. In een normale maand juli bedraagt de gemiddelde bezettingsgraad 89 procent.

In de normaal beste maand van het jaar, juli, vlogen de Europese luchtvaartmaatschappijen afgelopen juli met gemiddeld 60,9 procent gevulde vliegtuigen. Dat blijkt uit een analyse van IATA. In juli 2019 bedroeg de bezettingsgraad nog exact 89 procent.

De beste bezettingsgraad voor juli 2020 was te vinden op de Chinese binnenlandse markt met 74,4 procent en in de Aziatische markt in het algemeen met 65,7 procent. In Noord-Amerika lag de bezettingsgraad op 47,6 procent, in Afrika 29,6 procent, Latijns-America 63,1 procent en het Midden-Oosten 39,6 procent. Wereldwijd komt IATA uit op een bezettingsgraad van 57,9 procent tegenover 85,6 procent vorig jaar.