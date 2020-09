Brussels Airport sluit zomervakantie af met 80 procent minder passagiers

Brussels Airport heeft in de voorbije zomervakantie 1,1 miljoen passagiers over de vloer gekregen. Dat is een daling van 80 procent tegenover vorig jaar. Het vrachtverkeer daarentegen kende wel een stijging.

Terwijl Brussels Airport vorig jaar in juli en augustus 5,4 miljoen passagiers mocht verwelkomen, waren dat er deze zomer maar 1,1 miljoen. Dat komt overeen met een daling van zo’n 80 procent. Opvallend is dat desondanks het beperkte aanbod vanuit Brussel, 10 procent van alle vertrekkende passagiers transferpassagiers waren die in Brussel een overstap maakten.

Het vrachtverkeer kende deze zomer wel een stijging. Het totaal aantal verhandelde volume luchtvracht is in de maand augustus nog met 4,7 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Het volvrachtverkeer kende een stijging van maar liefst 72,8 procent en ook de expresdiensten zoals DHL zagen een stijging van 18,7 procent.

Brussels Airport pleit ervoor om net zoals in onze buurlanden ook niet-essentiële reizen toe te laten naar de 11 landen die de Europese Unie wel veilig acht voor Europeanen. Het gaat dan onder meer om de belangrijke markten zoals Canada, Japan en China.