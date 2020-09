El Al Israel Airlines: nieuwe eigenaar en voorzichtige herstart in oktober

De toekomst van El Al Israel Airlines (El Al) lijkt wat rooskleuriger te worden. De maatschappij krijgt een nieuwe eigenaar en vanaf 1 oktober worden sommige routes terug herstart.

El Al verkeerde al voor de coronacrisis in financieel moeilijk vaarwater, maar het stilvallen van het vliegverkeer was de grote druppel. Gisteren zou echter volgens Israëlische media een 27-jarige private investeerder 44,9 procent van de aandelen hebben gekocht. De jonge Israëliet, Eli Rozenberg, is de zoon van de CEO van een bedrijf dat in de verzorgcentra-sector actief is. De overheid zelf neemt 15,5 procent van de aandelen en in totaal kon El Al gisteren op de aandelenmarkt 149 miljoen dollar aan vers geld ophalen.

Ondertussen herstart El Al vanaf oktober zeer voorzichtig haar eerste vluchten. Vanaf 1 oktober vliegt de maatschappij naar Athene gevolgd door Londen, Parijs en New York vanaf 12 oktober.