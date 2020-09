Hoe meer dan vier miljoen stukjes samen gebracht worden tot de laatste A380

Woensdag 24 september, het is een speciale datum voor de A380, het is het moment waarop de laatste superjumbo met msn 272 station 40 buiten rijdt. Vanaf vandaag is het effectief over en uit voor het grootste passagiersvliegtuig ter wereld.

Net als bij elk type Airbus, is de productie van de componenten verspreid over verschillende vestigingen van Airbus binnen Europa. Zo worden de staart en het achterste deel van de romp gemaakt in Hamburg (Duitsland), de vleugels in Broughton (Verenigd Koninkrijk), het horizontale staartvlak in Cadiz (Spanje) en het voorste en middelste deel van de romp in Saint-Nazaire (Frankrijk).

Kaart met de oorsprong van de verschillende componenten

Om al deze gigantische stukken naar de Final Assembly Line in Levignac (Frankrijk) te krijgen, is er een gigantische logistieke ketting aan organisatie en middelen nodig. Airbus beschikt over speciaal ontworpen schepen en vliegtuigen voor dit transport op zich te nemen.

Hoofdzakelijk gebeurt het transport over zee, dit omwille dat de meeste stukken gewoon te zwaar en te groot zijn om over de weg of door de lucht getransporteerd te kunnen worden. Enkel het horizontaal staartoppervlak krijgt de luxe om door de lucht getransporteerd te worden.

Eens alle stukken veilig en wel aan wal komen in de haven van Langon, worden deze klaar gemaakt voor een roadtrip naar de luchthaven van Toulouse.

Het konvooi begint aan hun transport rond middernacht, dit omwille dat ze dan zo weinig mogelijk hinder veroorzaken voor het omliggende verkeer. Ze doen er twee nachten over voor een afstand van 240 kilometer te overbruggen. Er werden zelfs speciale wegen aangelegd zodat het konvooi sneller en makkelijker de 21 steden en dorpen kon passeren.

De trein aan componenten moet uiteindelijk maar één stadscentrum trotseren, en dat is in Levignac. Dit levert hallucinante beelden op aangezien er soms maar 50 centimeter speling is tussen het gebouw en het onderdeel.

The final #A380 convoy drive through the streets of Levignac near Toulouse heads to the final assembly line. 😥 #AvGeek pic.twitter.com/uvWR1StyzV — Aviation Toulouse (@Frenchpainter) February 26, 2020

Eens ze door het stadje van Levignac zijn, is het nog amper een uurtje rijden vooraleer ze aankomen bij de FAL in Toulouse. Daar zullen alle onderdelen worden samengebracht tot één vliegbaar geheel. Nadien zal het vliegtuig naar station 35 gaan, waar de inrichting van het toestel zelf zal gebeuren.

Op 28 februari gebeurde dit dus voor de laatste keer. De FAL voor de A380 wordt nu voor goed gesloten, dit omdat de toestellen minder gekocht werden dan verwacht. Met de komst van nieuwe, zuinigere toestellen vinden veel maatschappijen het rendabeler om te investeren in kleinere toestellen in plaats van minder vluchten naar de zelfde bestemming uit te voeren. De FAL zal vervangen worden door een nieuwe productielijn van de A321 familie.