Hongyuan Group vanaf morgen actief op Brussels Airport met vrachtvluchten vanuit China

De Chinese Hongyuan Group, die in augustus was gestart met vrachtvluchten van en naar Oostende, ruilt vanaf morgen de luchthaven van Oostende in voor die van Brussel. De maatschappij maakt voor haar vluchten gebruik van vrachttoestellen van andere maatschappijen.

Morgenochtend landt op Brussels Airport de eerste B747-400F van Aerotranscargo in opdracht van de Chinese Hongyuan Group. Dat bedrijf is sinds begin augustus actief met vrachtvluchten op de luchthaven van Oostende. De maatschappij gebruikt daarvoor B747-400F’s en B767F’s van externe maatschappijen. Zo vliegen momenteel het Moldavische Aerotranscargo en ook Uzbekistan Airways voor de groep. Ze nemen elk ongeveer de helft van het vliegschema voor rekening.

De vluchten van Hongyuan werden sinds augustus telkens vanuit China uitgevoerd via het Kazachse Sary-Arka met eindbestemming Oostende. Daar werden de vluchten afgehandeld door Bcube Handling, een Italiaanse vrachtafhandelaar die buiten Italië enkel in Oostende actief is. Omdat Aviapartner Hongyuan nu als klant heeft overgenomen van Bcube Handling, verhuizen de vluchten van Oostende naar Brussel.

Foto: Wikimedia Commons

Morgen staan er alvast twee vluchten op de planning. De eerste vlucht staat gepland om 09:20, de tweede morgenavond om 18:30. Ook dit weekend volgen nog twee vluchten. Naar Oostende vlogen de Chinezen gemiddeld acht keer per week, maar de groep maakte enkele dagen geleden nog bekend dat aantal op te trekken naar 18 vluchten per week. De vracht bestaat voornamelijk uit consumentengoederen uit China die dan per vrachtwagen verder worden verspreid in België en onze buurlanden.

Voor de komst naar Oostende was het bedrijf al actief op de luchthaven van Luik, maar omdat de activiteiten daar niet verder konden worden uitgebreid, werd ervoor gekozen om naar Oostende uit te wijken.