Lufthansa zet verder in op leisure-segment: 6 nieuwe langeafstandsbestemmingen vanuit Frankfurt

Lufthansa zet voor het komende jaar steeds meer in op het leisure-segment. Volgens de airline is dat het segment dat het snelste tijdens en na de crisis zal groeien. De maatschappij kondigt daarom vandaag opnieuw 6 nieuwe langeafstandsbestemmingen aan vanuit Frankfurt. Een deel van die vluchten wordt uitgevoerd onder de merknaam Eurowings en door Brussels Airlines.

Einde maart komen er zo nieuwe vluchten vanuit Frankfurt naar Punta Cana in de Dominicaanse Republiek en naar Mombasa in Kenia in combinatie met Zanzibar in Tanzania. In juni starten er dan weer vluchten naar Anchorage in Alaska. Ook de bestemmingen Mauritius en de Maladiven die deze winter al worden aangeboden, zullen ook volgende zomer worden verdergezet.

De vluchten naar Punta Cana (3/week), Anchorage (3/week) en Mauritius zullen worden uitgevoerd door Brussels Airlines onder de merknaam en de kleuren van Eurowings. De andere bestemmingen zullen door Lufthansa zelf worden bediend.