Betere jaarcijfers Brussels Airlines zullen vooral van tiende A330 moeten komen

Brussels Airlines, dat vorig jaar een recordwinst boekte van 53 miljoen euro, wil het resultaat dit jaar nog sterker doen stijgen. Maar dat zal niet gebeuren door het aantal vluchten uit te breiden. Momenteel is de maatschappij met haar vluchten meer dan 10 procent gekrompen ten opzichte van vorig jaar, maar een tiende A330 moet vanaf juni soelaas brengen.

Hoewel de recordwinst van 53 miljoen voor het jaar 2023 een ongezien resultaat was voor Brussels Airlines, lagen de cijfers een stuk onder de verwachtingen en ook nog een eind af van het doel om de maatschappij structureel en duurzaam winstgevend te maken. Dit jaar moet daarom financieel nog beter worden voor de maatschappij, maar dat wordt geen gemakkelijke opdracht met momenteel een gekrompen aanbod in zowel capaciteit als bestemmingen.

Afgelopen maand april, de eerste volledige maand van het zomerseizoen, voerde de maatschappij 10,5 procent minder vluchten uit dan het jaar voordien. Dat komt vooral omdat de maatschappij vorig jaar twee toestellen (CRJ900/1000’s) huurde van het Ierse CityJet die op bestemmingen vlogen zoals Bordeaux, Billund en Kopenhagen maar occasioneel ook werden ingezet op andere routes. Omdat het om relatief kleine toestellen gaat, en omdat er een A319 vervangen is door een A320, is de totaal aangeboden capaciteit wel met nog geen procent gekrompen.

Het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet (+3%) nog lichtjes ten opzichte van vorig jaar, maar ook de kosten gingen omhoog (+2%). De opbrengst per passagier steeg ook enkele procentpunten mee, maar om een significante verbetering van de jaarcijfers voor 2024 te zien, moet dat cijfer verder omhoog.

De vloot van de maatschappij bestond in juni vorig jaar uit 43 vliegtuigen (waarvan 16 A319’s, 18 A320’s en 9 A330’s). Dit jaar zal er in juni 1 extra vliegtuig in de vloot te bemerken zijn: de tiende A330. De A319/A320-vloot blijft exact even groot, maar groeide wel lichtjes met zetelcapaciteit aangezien 1 A319 (141 zetels) en 2 A320’s werden vervangen door 3 A320neo’s (180 zetels). Daardoor daalt de capaciteit momenteel maar zeer lichtjes, maar de tiende A330 die vanaf juni voornamelijk zal worden ingezet op de nieuwe Nairobi-route, moet dat cijfer hopelijk opnieuw boven de aangeboden capaciteit van vorige zomer brengen. Anders zal het moeilijk worden om de winstcijfers van vorig jaar noemenswaardig te overstijgen en zullen we moeten spreken over enkele procenten.

In de loop van de zomer krijgt Brussels Airlines nog twee A320neo’s vanuit Toulouse geleverd, maar een exacte leverdatum is nog niet definitief bekend. Die toestellen dienen in principe om oudere toestellen in de vloot te vervangen.