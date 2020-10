Motorfluggruppe Zürich bestelt twee Belgische Sonaca 200’s

De aeroclub en vliegschool Motorfluggruppe Zürich heeft twee vliegtuigen besteld bij de Belgische vliegtuigbouwer Sonaca. Het gaat om twee lestoestellen van het type Sonaca 200.

Motorfluggruppe Zürich zal in juli 2021 twee Sonaca 200-toestellen geleverd krijgen. De Sonaca 200 is een eenmotorig toestel met plaats voor twee personen. Het toestel werd gebouwd door Sonaca Aircraft en werd pas in de zomer van 2018 gecertificeerd. Het toestel behoort tot de ‘very light aircraft’-categorie die een maximale opstijgmassa van 750 kilogram heeft.

Sonaca Aircraft is een onderdeel van het Belgische luchtvaartbedrijf Sonaca, dat de hoofdzetel in Gosselies heeft. De groep maakt voornamelijk vliegtuigonderdelen en sinds enkele jaren produceert ze dus ook de Sonaca 200.