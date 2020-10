Quarantaine in België niet altijd meer verplicht bij terugkeer uit rode zone

Een COVID-19-test en een quarantaine zijn niet altijd meer verplicht bij een terugkeer naar België uit een voor België rood ingekleurd gebied. Deze specifieke maatregelen zullen enkel worden opgelegd als uit het zelfevaluatieformulier blijkt dat er een verhoogd risico is geweest op besmetting.

Passagiers die met het vliegtuig uit een rode zone landen, of in een rode zone zijn geweest tijdens hun reis, moeten niet langer standaard in quarantaine gaan of op de vijfde dag na hun aankomst een COVID-19-test ondergaan.

Sinds begin oktober werkt Buitenlandse Zaken met een zelfevaluatieformulier dat is samengevoegd bij het Passenger Locator Form waarbij wordt gepeild of de reiziger een bepaald risico heeft gelopen op reis. Als daaruit blijkt dat er een lage score is, en dus een kleine kans op besmetting, zijn de verplichte quarantaine en test bij terugkeer uit een rode zone dus niet meer verplicht.

De zelfevaluatie peilt vooral naar uw gedrag op vakantie en het soort activiteiten dat u heeft gedaan. Op de vragen worden punten toegekend en wie dus laag genoeg scoort moet dus niet meer de eisen respecteren van de terugkeer uit rode zone.

Ook wie minder dan 48 uur in een rode zone heeft verbleven, blijft vrijgesteld.