Cargovolumes op Brussels Airport blijven stijgen

Het totaal aantal verhandelde ton vracht op Brussels Airport blijft stijgen. Vorige maand werd er 46.832 ton vracht per vliegtuig vervoerd. Dat is een stijging van 18,9 procent ten opzichte van september vorig jaar. Ook ten opzichte van augustus blijft de vrachtactiviteit toenemen.

Met 46.832 ton vracht die in september per vliegtuig werd vervoerd van en naar Brussels Airport, blijven de vrachtvolumes verder stijgen zowel ten opzichte van vorig jaar als vorige maand. In augustus werd er nog 42.013 ton vracht vervoerd.

Het volvrachtsegment steeg met 88,8 procent en ook de expressdiensten stegen met 33,8 procent ten opzichte van september vorig jaar. De vrachtvolumes vervoerd met passagiersvluchten daalden met 51,2 procent.

In september kreeg Brussels Airport 379.303 passagiers over de vloer, een daling van 85 procent. In september waren er een 45-tal luchtvaartmaatschappijen actief op de luchthaven.