Air Belgium vliegt A340 over naar Franse Tarbes

De A340-300 van Air Belgium met registratie OO-ABD is gisteren overgevlogen vanuit Charleroi naar het Franse Tarbes. De exacte reden daarvoor is niet bekend. De voorlopig laatste commerciële vlucht van het toestel was er één van Paramaribo naar Amsterdam voor Surinam Airways.

De 12 jaar oude OO-ABD, één van de vier A340-300’s van Air Belgium, is gisteren overgevlogen naar het Franse Tarbes. Die luchthaven is samen met het Spaanse Teruel onder meer bekend voor de opslag van passagiersvliegtuigen. Wat het toestel van Air Belgium er gaat doen, is niet bekend, maar een mogelijkheid is dus dat het toestel er voor langere tijd wordt geparkeerd.

De maatschappij heeft momenteel het grootste deel van haar vloot in Brussel en Charleroi aan de grond staan. Zo staat ook de OO-ABE al sinds september geparkeerd op Brussels Airport. De OO-ABD werd twee jaar geleden geleverd aan Air Belgium.

Door de coronacrisis kent Air Belgium net zoals andere luchtvaartmaatschappijen moeilijke tijden. De vluchten naar de Franse Antillen worden niet voor midden december heropgestart door reisbeperkingen en ook de nieuwe route naar Mauritius is uitgesteld tot eind maart 2021. Momenteel is de belangrijkste klant Surinam Airways, die door allerlei administratieve problemen haar B777 nog niet kan inzetten op de route naar Amsterdam en waarvoor Air Belgium inspringt. Die route wordt éénmaal per week uitgevoerd.