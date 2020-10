Lufthansa Group kan dankzij zomervluchten verlies derde kwartaal beperken

De Lufthansa Group heeft in het derde kwartaal van dit jaar een verlies van 1,26 miljard euro voor intresten en belastingen gerealiseerd. Dat is een stuk minder dan het tweede kwartaal. Dankzij een uitbreiding van het aanbod in juli en augustus konden de verliezen beperkt worden. Voor de komende maanden verwacht de groep maximaal 25 procent van de capaciteit ten opzichte van vorig jaar uit te voeren.

Dankzij een sterke uitbreiding van het vluchtaanbod in juli en augustus konden de maatschappijen van de Lufthansa Group hun verlies in het derde kwartaal beperken. Het verlies voor intresten en belastingen bedroeg 1,26 miljard euro. In het tweede kwartaal van april tot en met juni bedroeg dat verlies nog 1,67 miljard euro. Ter vergelijking: in het derde kwartaal van 2019 bedroeg de winst 1,29 miljard euro.

Voor de eerste negen maanden van 2020 bedraagt het operationeel verlies van alle maatschappijen binnen de groep nu 4,16 miljard euro ten opzichte van een operationele winst van 1,71 miljard euro vorig jaar. De aangepaste vrije kasstroom komt neer op een negatief bedrag van 2,57 milard euro waarvan het derde kwartaal verantwoordelijk is voor 2,06 miljard euro. Dat komt omdat in het derde kwartaal er voor zo’n 2 miljard euro aan geannuleerde vliegtickets werd terugbetaald, een bedrag dat deels kon worden gecompenseerd door de uitbreiding van het vluchtaanbod in de zomermaanden.

Foto door: Brussels Airlines

De cashpositie van de groep stond eind september op 10,1 miljard euro. Dat bedrag omvat 9 miljard aan beschikbare fondsen door steunmaatregelen van de overheden van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en België. Van die steunmaatregelen is momenteel nog 6,3 miljard euro beschikbaar.

Voor de komende winter verwacht de groep nog steeds een lage vraag met een aanbod van maximaal 25 procent van het aanbod van vorige winter. De nadruk wordt gelegd op cash positieve vluchten. Dat zijn vluchten die minstens alle kosten dekken gelinkt aan de uitvoering van een vlucht (brandstof, personeel, onderhoud, taksen,…) en die de kaspositie dus versterken.

Op 5 november worden de afzonderlijke financiële resultaten bekendgemaakt van de maatschappijen van de Lufthansa Group.