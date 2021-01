Swissport België samen met Nederland en Denemarken onder één dak

Swissport gaat de Belgische divisie samenbrengen met Nederland en Denemarken. In België is Swissport enkel actief voor vrachtafhandeling, nadat het passagiersgedeelte vorige zomer failliet ging.

De Fransman Thierry Miremont wordt de nieuwe CEO van de Swissport-afdelingen in België, Nederland en Denemarken. Miremont was tot voor het faillissement van de passagiersactiviteiten van Swissport in België interim CEO van het bedrijf. Nu komt hij opnieuw aan het hoofd te staan van de nieuwe bedrijfsstructuur.

“We zijn zeer verheugd Thierry Miremont te kunnen benoemen tot CEO en hoofd van België, Nederland en Denemarken. Zijn ervaring op het gebied van turnaround management en zijn toewijding aan de hoogste normen op het gebied van servicekwaliteit, efficiëntie en strategische ontwikkeling, zullen cruciaal zijn voor de verdere ontplooiing van onze activiteiten in deze regio”, zegt Luzius Wirth, Executive Vice President Europe, MiddleEast

& Africa.