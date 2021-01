Maastricht UAC start met proeven om contrails te voorkomen

Het Maastricht Upper Area Control Centre (MUAC) is gisteren met een proefperiode gestart om de formatie van contrails (de witte sporen achter vliegtuigen) te voorkomen. Contrails hebben namelijk een invloed op de omgeving en dus het klimaat.

Gisteren is de proefperiode gestart in het luchtruimgedeelte dat Maastricht controleert, de Benelux en het noordwesten van Duitsland, om de formatie van contrails tegen te gaan. Contrails zijn de witte strepen die vliegtuigen achterlaten op grotere hoogte. Die strepen bestaan grotendeels uit ijskristallen die zijn gevormd door de waterdamp afkomstig van de uitlaat van de motoren.

Maar die contrails hebben een nadelig invloed op de omgeving en op langere termijn dus ook op het klimaat. Vooral de contrails die in de tropopause ontstaan, kunnen lang blijven bestaan of zelfs uitbreiden tot grote gebieden en dus een groter effect hebben op de omgeving. De tropopause begint, naargelang locatie en temperatuur, op verschillende hoogtes. De tropopause kan zo in de poolgebieden op 25-30.000 voet beginnen terwijl rond de evenaar deze pas kan starten vanaf 55-60.000 voet.

Het MUAC is daarom een testperiode gestart waarin vliegtuigen kunnen worden omgeleid om atmosferische condities die de vorming van contrails bespoedigen, te vermijden. Tussen 16:00 en 06:00 Belgische tijd kunnen vliegtuig die in het luchtruim van Maastricht vliegen, gevraagd worden om hun hoogte aan te passen om zo de vorming van contrails te verminderen. De resultaten van die testen kunnen worden bevestigd door gebruik te maken van satellietdata.

Het proefproject loopt van 18 januari tot en met 31 december 2021.