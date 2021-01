De Croo wil verbod op niet-essentiële reizen invoeren

Eerste minister De Croo wil een verbod op niet essentiële reizen invoeren. Dat zei hij vanavond in Het Journaal. Morgen is er een Europese top waar dergelijke voorstellen ook zullen worden besproken, maar komt er daar geen oplossing uit de bus ziet hij er geen probleem in om dit enkel op nationaal niveau in te voeren.

Er mag echt niet gereisd worden tijdens de krokusvakantie. Dat is de boodschap die eerste minister De Croo vanavond meegaf in Het Journaal. Morgen zal hij aanwezig zijn op een Europese top, waar verschillende punten op tafel liggen. Zo staat het vrije verkeer van personen binnen Europa hoog op de agenda. De eerste minister van Griekenland ijverde al voor het invoeren van een vaccinatiecertificaat voor reizigers, zodat de komende maanden het verkeer van personen terug kan herstellen zonder beperkingen binnen Europa.

De Croo wil dat niet-essentiële reizen verboden worden. Als er op Europees niveau geen oplossing uit de bus komt, sluit hij zeker niet uit dit desnoods nationaal in te voeren waardoor Belgen niet meer om toeristische redenen naar het buitenland zullen mogen. Een echte sluiting van de grenzen zoals in de lente van vorig jaar is het dan niet. Die situatie was toen te complex voor onder meer iedereen die in de grensgebieden woont.