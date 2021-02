Eerste A330 voor Air Belgium geland in Brussel, opnieuw vertrokken naar Dublin

Vanmorgen is op Brussels Airport de eerste A330-200F voor Air Belgium geland. Het toestel was maar kortstondig in België want vanmiddag is de 330 opnieuw opgestegen richting Dublin.

Vanmorgen is het eerste vrachtvliegtuig van de Air Belgium-vloot, de A330-200F met registratie OO-CMA (verwijzend naar de eigenaar van het toestel CMA CGM Air Cargo), in Brussel geland. Het toestel was nog te zien in de oude kleuren van Qatar Cargo, zonder titels. Het toestel is nu op weg naar Dublin, waar het vermoedelijk een nieuw kleurenschema zal krijgen.

Foto door: Paul Sanders

Binnen enkele dagen zou ook het tweede toestel vanuit Doha worden overgevlogen. Dat toestel is nog niet ingeschreven in het luchtvaartregister en die registratie is dus nog niet bekend.