Engine failure bij United B777 in Denver

Tijdens het opstijgen van een United B777-200 op de luchthaven van Denver kwam het toestel in de problemen door motorproblemen. De motorkap van de rechtermotor is daarbij van de motor gescheurd en op de grond neergekomen. Het toestel is meteen teruggekeerd naar Denver.

Vlucht UA328 van Denver naar Honolulu was om 21:05 Belgische tijd opgestegen op de luchthaven van Denver toen er enkele minuten later een probleem ontstond met de rechtermotor van de B777-200. Daarbij werd de motorkap losgerukt en zijn grote stukken ervan op de grond neergekomen.

Foto door: Hayden Smith

De bemanning is daarop meteen teruggekeerd naar de luchthaven van Denver waar het toestel om 21:27 geland is op één van de andere parallelle landingsbanen. Op videobeelden die door passagiers zijn gemaakt, is te zien hoe groot de schade aan de motor is.