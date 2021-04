Luchthaven Antwerpen gesloten na incident met Sonaca-toestel

De luchthaven van Antwerpen is momenteel gesloten voor alle vliegverkeer. Een eenmotorig toestel type Sonaca 201 kwam in de problemen tijdens de landing.

De luchthaven van Antwerpen is momenteel gesloten door een incident vanmorgen met een Sonaca 201, een eenmotorig toestel. Het toestel was touch and go’s aan het doen en tijdens één van de landingen liep er om onbekende redenen iets mis. Daarbij raakte het toestel van de baan en zou het toestel door z’n neuswiel zijn gezakt.

Het gaat om de OO-AAC, een Sonaca 201 van ASL. Aan boord zaten 2 personen. Het toestel werd na het incident naar een taxiweg getrokken, waar het toestel momenteel staat. Zo dadelijk zou het toestel worden weggetrokken en kan de luchthvan opnieuw openen.