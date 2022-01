Verstekeling overleeft minstens 8 uur op vlucht naar Amsterdam

Op de luchthaven Schiphol in Amsterdam is maandag (24 januari) een verstekeling levend aangetroffen. Dat meldt de Nederlandse Koninklijke Marechaussee. De man, wiens identiteit en leeftijd niet bekend is gemaakt, werd gevonden in het neuslandingsgestel van een Boeing 747 vrachtvliegtuig van Cargolux Italia, na een vlucht vanuit Johannesburg en Nairobi.

Volgens Joanna Helmonds, een woordvoerder van de marechaussee, is de man stabiel overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was ook in staat om enkele vragen te beantwoorden, maar de precieze details en omstandigheden van zijn ‘reis’ alsook zijn identiteit zijn vooralsnog onbekend. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen waar de man aan uiteindelijk boord gegaan is, maar het staat vast dat hij minstens 8 tot 11 uur aan boord heeft doorgebracht.

Het is opmerkelijk dat de man zo’n lange vluchte overleefde, want verstekelingen in vliegtuigen worden vaak voor lange tijd blootgesteld aan temperaturen van -50 graden Celsius. Ook de ijle lucht op kruishoogte zorgt vaak voor zuurstoftekort. Volgens De Telegraaf kon de man echter via een luik de E&E bay (het elektronische compartiment, red.) van het vliegtuig bereiken, waardoor hij mogelijk meer kans had op overleven. Volgens cijfers van de Amerikaanse FAA overleefden vorig jaar slechts 29 van de 129 verstekelingen hun reis aan boord van een vliegtuig.