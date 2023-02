Motorbrand op vlucht van Air India Express in Abu Dhabi

Een B737-800 van Air India Express is vannacht na het opstijgen vanaf de luchthaven van Abu Dhabi onmiddellijk moeten terugkeren. Er ontstond een brand in de linkermotor. Alle passagiers evacueerden het toestel.

Vlucht IX348 naar Kozhikode, India, was rond 1 uur vannacht opgestegen in Abu Dhabi toen de bemanning een motorbrand rapporteerde in de linkermotor. Het toestel draaide via een linkercircuit onmiddellijk terug naar de landingsbaan waar het zonder problemen kon landen. De passagiers werden na de landing geëvacueerd uit het toestel.