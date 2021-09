Gisteren heeft in Toulouse de eerste A330neo voor Air Belgium een testvlucht gemaakt in de kleuren van de luchtvaartmaatschappij. Het is niet de eerste vlucht die het toestel maakt, maar wel in het volledige kleurenschema van de maatschappij.

De toekomstige OO-ABG vertrok vanaf Toulouse richting de Golf van Biskaje voor een testvlucht die iets meer dan 3 uur duurde. Het is de eerste van twee A330neo’s die worden klaargemaakt om afgeleverd te worden aan Air Belgium.