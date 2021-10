Air France ontvangt eerste A220-300

Air France heeft de eerste van in totaal zestig bestelde A220-300’s in ontvangst genomen. Air France zal met dit nieuw type toestel alle A318’s, A319’s en sommige A320’s vervangen.

Tegen 2025 moet Air France de in totaal 60 bestelde A220-300’s in de vloot hebben opgenomen. Die moeten alle A318’s en A319’s in de vloot gaan vervangen.

Vanaf 31 oktober zal Air France het toestel vanuit Parijs CDG inzetten op de routes naar Berlijn, Barcelona, Madrid, Milaan en Venetië. In totaal is er aan boord plaats voor 148 passagiers in een 3-2-configuratie.