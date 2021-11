Flyr vliegt vanaf mei ook naar Brussel

De nieuwe Noorse luchtvaartmaatschappij Flyr neemt Brussel als nieuwe bestemming op in haar routenetwerk. Vanaf mei zal de Noorse airline tussen Oslo en Brussel gaan vliegen.

Flyr, de jonge Noorse luchtvaartmaatschappij die gebaseerd is op de luchthaven van Oslo, breidt haar routenetwerk verder uit. Na de uitrol van een binnenlands netwerk met vluchten naar Tromsø, Bodø, Evenes, Trondheim, Bergen en Stavanger, ging Flyr vanaf augustus ook internationaal vliegen met vluchten naar Alicante, Malaga en Nice. Na de toevoeging van enkele Europese skibestemmingen en Kopenhagen, Parijs, Las Palmas, Gran Canaria en Rome is nu ook Brussel aan de beurt.

Flyr zal Brussel en Oslo vanaf 6 mei met elkaar gaan verbindingen en dat vier keer per week. Zowel Brussels Airlines als SAS zijn al actief op deze route. Flyr vliegt momenteel met B737-800’s maar is ook in verwachting van enkele B737 MAX’en.

Behalve Brussel kondigde Flyr vandaag ook vluchten aan naar Barcelona en Berlijn.