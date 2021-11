FOTO: Brussels Airlines presenteert nieuw kleurenschema

Vroeg vanmorgen is de eerste A319 van Brussels Airlines overgevlogen van East Midlands naar Brussel in het nieuw kleurenschema van de maatschappij. Dat kleurenschema en bijhorend nieuw logo zijn vanmorgen voorgesteld op Brussels Airport.

In november 2006 landde op Brussels Airport de eerste A319 in het jasje van de nieuwe gevormde luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines. Nu, precies 15 jaar later, gebeurde vannacht nog eens hetzelfde: een A319 landde in een volledig nieuw kleurenschema en bijhorend logo.

Na 15 jaar neemt de maatschappij afscheid van haar bekende rode B, de bollen werden wel behouden en werden hergebruikt voor het nieuwe logo. Deze keer in een vierkant met 9 bollen van verschillende groottes.

Later meer.