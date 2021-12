Vertrekniveau Brussels Airport opnieuw normaal toegankelijk

Het vertrekniveau op Brussels Airport is sinds deze week opnieuw normaal toegankelijk zoals voor de coronacrisis. Alle passagiers moesten tot begin deze week nog via tenten op het buitenniveau de terminal betreden.

Passagiers die worden afgezet op de drop-off-zone kunnen vanaf nu weer via de diamant de vertrekterminal betreden en moeten niet meer via de tenten aan de buitenkant van het vertrekniveau passeren. Alle omleidingen en blokkades zijn weggehaald alsook de tenten van ingang B en C. De tent aan ingang A blijft voorlopig bestaan.

Met de tenten was het de bedoeling om de vertrekkende reizigers te spreiden, die de vertrekhal naargelang hun vluchtnummer moesten betreden via ingang A, B of C. In de praktijk was dat systeem echter voor vele passagiers onduidelijk en werd het systeem dan ook nauwelijks toegepast.