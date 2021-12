SAS Connect en SAS Link in 2022 van start

Scandinavian Airlines gaat twee nieuwe takken oprichten die vanaf haar hub in Kopenhagen zullen opereren. Het gaat om dochters met goedkopere kostenstructuren die SAS concurrentieel moeten houden.

Naast SAS zelf zal de Scandinavische maatschappij volgend jaar ook SAS Connect en SAS Link gaan oprichten om goedkoper op Europese routes te kunnen vliegen. Initieel gaat het om een project dat enkel in Kopenhagen wordt uitgerold, maar waarbij het later in 2022 ook kan worden uitgerold in de andere hub’s van SAS in Oslo en Stockholm.

Voor SAS Connect gaat het al zeker om negen A320neo’s en voor SAS Link zouden er volgend jaar nieuwe Embraer 195’s worden geleverd, een nieuw type voor de maatschappij. Het gaat om takken met een eigen AOC. Daardoor gaat het eigenlijk om nieuwe maatschappijen die elk hun eigen vloot beheren en dus ook elk hun eigen personeelsbestand. Met die nieuwe dochters kan SAS goedkoper personeel in dienst nemen en houden dan bij moederbedrijf SAS zelf.