Air Belgium gaat voor B747-8F’s in de vloot

Begin volgend jaar neemt Air Belgium een nieuw type vliegtuig in de vloot in ontvangst. Het gaat om de vrachtversie van de B747-8. De maatschappij is momenteel al op zoek naar piloten voor het vliegtuigtype.

De uitbreiding en modernisering van de Air Belgium-vloot zet zich ook in 2022 voort. Nadat de maatschappij dit jaar A330F’s in ontvangst nam om te gaan vliegen voor het Franse CMA-CGM en de levering kreeg van de eerste van twee fabrieksnieuwe A330neo’s om de A340 in de vloot te vervangen, komt er nu opnieuw een nieuw type vliegtuig in de vloot: de B747-8F.

In het begin van 2022 plant Air Belgium operaties op te starten met B747-8F’s. De maatschappij is op zoek naar piloten om met het nieuwe type te vliegen. Het gaat om ervaren piloten die bij voorkeur al een typerating op de B747 hebben en/of al ervaring hebben met het vliegen van een Boeing.

Welke plannen de maatschappij precies heeft met de B747-8F is nog niet duidelijk. Air Belgium vliegt momenteel met 4 A330-200’s voor CMA-CGM en beschikt daarnaast nog over 2 A340-300’s en 1 A330-900. Van dat laatste type wordt er binnenkort nog een tweede exemplaar geleverd.