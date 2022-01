Hongyuan Group wil grootste aandeelhouder worden van Air Belgium

De Chinese Hongyuan Group wil de grootste aandeelhouder worden van Air Belgium. Vorige maand raakte bekend dat Air Belgium vrachtoperaties zou starten met B747-8F-toestellen en vandaag is de eerste foto van het toestel verschenen met de Air Belgium-kleuren op de staart en de Hongyuan Group titels op de romp. De Chinezen willen nu meer zeggenschap krijgen in Air Belgium.

Als alles goed gaat wordt het Chinese Hongyuan Group de grootste aandeelhouder van Air Belgium. Momenteel is 49,99 procent van het bedrijf in handen van in Hong Kong gevestigde bedrijven, maar die aandelen zouden verkocht worden aan Hongyuan Group (49,59 procent) dat nieuw kapitaal in de maatschappij wil inbrengen. De financiële situatie bij Air Belgium is niet rooskleurig en vers geld is nodig om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren. In het nieuwe plan blijft er naast de vrachtactiviteiten ook plaats voor passagiersactiviteiten die Air Belgium momenteel uitvoert met een mix van twee A330neo’s en 2 A340’s.

Hongyuan Group is al sinds 2020 actief op Brussels Airport en opende afgelopen herfst op de luchthaven een eigen logistiek centrum voor de afhandeling van vracht. Al zeker twee B747-8F’s komen nu in de vloot van Air Belgium en zullen gaan vliegen voor Hongyuan Group. Het gaat om twee ex-Saudi Cargo-toestellen die vorig jaar werden gekocht door een Duits bedrijf dat de toestellen ging leasen aan het Russische AirBridgeCargo. De Russen gingen op hun beurt de toestellen gebruiken voor operaties van Hongyuan Group, maar dat plan lijkt dus te zijn gesneuveld.

Naast Hongyuan Group blijven de Belgische aandeelhouders hun aandeel in Air Belgium behouden en wordt het zelfs opgetrokken naar 50,41 procent. Zij voerden vorig jaar al een kapitaalverhoging uit van 6,3 miljoen euro. De Chinezen deden toen niet mee.

De overname door Hongyuan Group is wel nog niet definitief, maar in een vergevorderd stadium.