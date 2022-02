Storm Eunice zorgt voor problemen op luchthavens

Volgens weerkundigen wordt storm Eunice in Belgie mogelijk het zwaarste weer in dertig jaar. De harde rukwinden zorgen ook op verscheidene luchthavens voor problemen. Vooral het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn getroffen: bij onze noorderburen werden al 300 vluchten preventief geannuleerd. Op Brussels Airport lijken de verstoringen vooralsnog mee te vallen.

Vrijdag (19 februari) stonden voor de luchthaven Schiphol een duizendtal vluchten gepland, waarvan er ondertussen ongeveer 30% geannuleerd werden. Het grootste deel van de annuleringen (170 vluchten) komt op naam van KLM. Volgens een woordvoerder van de luchthaven worden er in de loop van de dag nog meer annuleringen verwacht, maar zal het vliegverkeer niet volledig stilgelegd hoeven te worden. De wind zit namelijk niet dwars op de landingsbanen zoals een paar weken geleden tijdens storm Corrie. Wel worden in de namiddag windstoten tot 64 knopen (120 km/u) verwacht.

In Belgie worden rukwinden tot 140 km/u verwacht, maar beperkt het zwaarste weer zich tot het noordwesten. De luchthaven van Brussel wordt daardoor grotendeels gevrijwaard. Voorlopig is er dus ook weinig verstoring: enkel een vlucht van Brussels Airlines uit Manchester werd geannuleerd, alsook enkele KLM-vluchten uit Amsterdam. Vertragingen zijn wel mogelijk in de late namiddag, op het hoogtepunt van de storm met windstoten tot 50 knopen (90 km/u). Ook hier wordt de wind uit de ‘goede richting’ verwacht.