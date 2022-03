Jet2 schrapt als eerste Britse airline mondmaskers aan boord

Passagiers die vliegen met het Britse Jet2 vanuit Engeland en Noord-Ierland zullen geen masker meer aan boord moeten dragen. Dat maakt de maatschappij vandaag bekend. Het is de eerste maatschappij in Europa die de maskerverplichting aan boord schrapt voor alle internationale bestemmingen. Eerder schafte SAS de maskerverplichting al voor vluchten binnen Scandinavië.

Jet2 zegt er wel bij dat eenmaal aangekomen op bestemming in het buitenland, er een masker zal moeten worden gedragen wanneer er van boord wordt gestapt. Dat komt omdat op de meeste luchthavens in Europa momenteel het dragen van een masker nog steeds verplicht is.