Air Canada in 2023 eindelijk van start met route Brussel-Toronto

Met de start van het zomerseizoen 2023 zal Air Canada eindelijk de route Brussel-Toronto lanceren. Normaal was het de bedoeling dat die route in 2020 werd opgestart en dat Brussels Airlines als tweede speler op de route Brussel-Montréal zou opereren, maar door de coronacrisis werden die plannen uitgesteld.

Op zondag 26 maart 2023 zal Air Canada eindelijk haar tweede route vanuit Brussel opstarten. Momenteel plant de maatschappij 5 wekelijkse vluchten tussen Brussel en Toronto. Die vluchten komen bovenop de dagelijkse vlucht tussen Brussel en Montréal.

Oorspronkelijk zou Air Canada deze route al opstarten in juni 2020, maar de coronacrisis besliste daar anders over. In samenspraak met Brussels Airlines, die voordien tussen Brussel en Toronto vloog, werd de route overgeheveld naar Air Canada en zou Brussels Airlines een nieuwe route naar Montréal lanceren. Die vlucht zou bovenop de reeds bestaande Air Canada-vlucht naar Montréal komen. Wanneer die route wordt gelanceerd, is nog niet beslist.

De nieuwe Air Canada-route staat momenteel als volgt ingepland in het vliegschema:

AC834 YYZ 1830 – BRU 0745 ..34567 B787-8

AC835 BRU 1045 – YYZ 1245 1..4567 B787-8