Aercap dient verzekeringsclaim in voor 3,5 miljard dollar door blokkering van vliegtuigen in Rusland

Aercap, de grootste leasingmaatschappij van vliegtuigen ter wereld, dient een verzekeringsclaim in ter waarde van 3,5 miljard dollar. Dat doet ze voor de vliegtuigen en motoren waarvan het contract door de internationale sancties werd stopgezet en die geblokkeerd staan in Rusland. Ondertussen blijven de Russische maatschappijen wel met de toestellen verder vliegen.

De leasingmaatschappij Aercap heeft een verzekeringsclaim ingediend ter waarde van 3,5 miljard dollar voor al haar vliegtuigen en motoren die waren geleased aan Russische maatschappijen maar die niet teruggaven na het stopzetten van de contracten. Die leasingcontracten werden omwille van internationale sancties stopgezet, maar een nieuwe ondertekende Russische wet onthief Russische maatschappijen van de verplichting om hun vliegtuigen aan de eigenaar terug te geven.

Voor de Russische invasie van Oekraïne had Aercap 135 vliegtuigen en 14 motoren in gebruik in Rusland. Die hebben een totaalwaarde van 3,3 miljard dollar. In de maand december kon Aercap hiervoor nog 33 miljoen dollar aan basisleasing voor aanrekenen bij de Russische maatschappijen. Die inkomsten zijn nu echter opgedroogd en het is de vraag of en wanneer de toestellen ooit terug zullen komen bij Aercap. Het bedrijf is er voorlopig in geslaagd om 22 vliegtuigen en 3 motoren terug te kunnen krijgen die buiten Rusland werden aangeslagen.

Aercap zegt niet te weten wanneer het haar andere toestellen ooit gaat terugzien en in welke condities ze deze toestellen zal ontvangen. Door de internationale sancties mogen er bijvoorbeeld geen vliegtuigonderdelen meer worden geleverd aan Rusland, waardoor het onduidelijk is op welke manier deze vliegtuigen momenteel worden onderhouden.