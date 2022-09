Blue Air schrapt alle vluchten door conflict met Roemeense politiek

Blue Air heeft sinds gisteren al haar operaties moeten stilleggen. Het Roemeense ministerie van Milieu heeft de bankrekeningen van de maatschappij laten blokkeren omdat Blue Air achterstaat met het betalen van broeikascertificaten aan het ministerie. Blue Air zit in de financiële problemen en probeert al langer investeerders te vinden.

Sinds gisteren heeft Blue Air al haar vluchten moeten laten stilleggen. Enkel de vluchten die nog richting Roemenië gingen, konden nog vertrekken. De reden is dat de maatschappij geen geld meer heeft om haar operaties te betalen nu dat haar rekeningen zijn geblokkeerd door de Roemeense regering. Blue Air heeft de operaties al zeker tot maandag stilgelegd.

Blue Air heeft een uitstaande schuld van 5,7 miljoen euro bij het ministerie van Mileu en omdat die niet betaald werd, heeft de bevoegde minister de bankrekeningen van de maatschappij laten blokkeren. De minister vraagt wel dat Blue Air haar vluchten blijft uitvoeren, maar dat kan of mogelijk wil de maatschappij voorlopig niet.

Blue Air zelf beweert dat het door negatieve uitlatingen van de Roemeense nationale consumentenbeschermingsautoriteit al meer dan 5 miljoen euro aan inkomsten zag mislopen omdat de bevolking ontraden wordt nog vluchten van Blue Air te boeken. Hoewel het momenteel vooral een conflict lijkt te zijn tussen de top van het private Blue Air en de Roemeense politiek, zit Blue Air al sinds de coronacrisis in financiële moeilijkheden.

Blue Air is op zoek naar nieuwe investeerders in de maatschappij omdat het bedrijf door de crisis overladen is met schulden. In 2020 kreeg Blue Air een lening van Roemenië van 62 miljoen euro om de crisis door te komen. De maatschappij beweert dat alle negatieve uitlatingen die de laatste weken en maanden over Blue Air worden gedaan, de onderhandelingen met mogelijke investeerders bemoeilijken. Door nu enkele duizenden passagiers te gijzelen lijkt Blue Air druk te willen zetten op de Roemeense politiek.

Ondertussen heeft Roemenië alvast aan TAROM de opdracht gegeven om gestrande reizigers in het buitenland op te halen.