RwandAir maakt vluchten naar Londen rechtstreeks en niet meer via Brussel

Vanaf 6 november gaat RwandAir rechtstreeks vliegen tussen Kigali en Londen Heathrow. De maatschappij vliegt al 5 jaar lang met een tussenstop in Brussel naar Londen, maar ontkoppelt die vluchten nu. De rechtstreekse vluchten naar Brussel blijven behouden maar dalen in frequentie.

Vanaf 6 november maakt de RwandAir-vlucht naar Londen Heathrow geen stop maar in Brussel. De maatschappij gaat vanaf dan vier keer per week rechtstreeks tussen Londen en Kigali vliegen. De maatschappij lanceerde de route in mei 2017, initieel naar Londen Gatwick, en vliegt sindsdien altijd met een tussenstop in Brussel. Die vluchten worden nu ontkoppeld.

RwandAir vliegt momenteel 3 keer per week op de route Kigali-Brussel-Londen en zal de rechtstreekse vlucht naar Londen nu 4 keer per week gaan uitvoeren. De route naar Brussel blijft behouden maar verliest wel een frequentie. Vanaf november wordt er enkel nog op dinsdag en zaterdag vanuit Kigali naar Brussel gevlogen. Het toestel komt daarbij om 08:00 aan in Brussel en vertrekt ’s avonds pas terug naar Kigali.