Vier vliegtuigen erbij voor Brussels Airlines in 2023

In 2023 gaat Brussels Airlines vier toestellen toevoegen aan haar Europese vloot. De maatschappij wil verder groeien om haar positie als markleider in Brussel te verstevigen. Later dit jaar zal de maatschappij ook de lening die ze kreeg van de Belgische staat volledig terugbetalen.

De zomer van 2022 was het beste kwartaal ooit in de bestaansgeschiedenis van Brussels Airlines. De maatschappij maakte een operationele winst van 51 miljoen euro met een winstmarge van 11,7 procent en dat heeft ze nog nooit eerder kunnen presteren. Hoewel de brandstofprijzen wegen op de winstcijfers van de Europese maatschappijen, brachten vluchten afgelopen zomer over het hele continent meer op dan in 2019. De prijzen van de vliegtickets zijn toegenomen door een grote vraag en een beperkter aanbod.

Het stabiliseringspakket van 290 miljoen euro dat de Belgische staat verschafte tijdens de coronacrisis om Brussels Airlines in de lucht te houden, zal eind dit jaar volledig worden terugbetaald. De maatschappij zal dat kunnen doen dankzij kapitaal van de Lufthansa Group.

Voor 2023 liggen er uitbreidingsplannen op tafel. Er komen voor vier middellangeafstandstoestellen bij waarmee de maatschappij gaat uitbreiden met vluchten naar de buurlanden en het point-to-point verkeer verder wil optimaliseren. Om welke vier toestellen het gaat, is nog niet bekend. Wat wel zeker is, is dat de maatschappij volgend jaar 3 fabrieksnieuwe A320neo’s ontvangt en dat er twee A320’s en één A319 deze winter aan de vloot worden toegevoegd. Die toestellen worden al zeker deels gebruikt om de vloot verder te vernieuwen. De komende maanden gaan er zowel oudere A319- als A320-toestellen weg uit de vloot.

Hoewel Brussels Airlines 2022 nog met een verlies zal afsluiten en het beoogde break-even resultaat niet za halen, wil het bedrijf voor 2023 opnieuw structureel winstgevend zijn. In de eerste twee kwartalen van dit jaar werd er reeds een verlies gemaakt van 89 miljoen euro en dat valt zelfs met deze recordzomer niet meer goed te maken.